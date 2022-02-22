إصابة فلسطينى واعتقال 10 بينهم أطفال فى عدوان إسرائيلى جديد بالضفة

جدة - نرمين السيد - أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلية فلسطينيًا واعتقلت 10 آخرين، اليوم الثلاثاء، فى أثناء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الجلزون فى شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية، حسبما أفادت مصادر أمنية فلسطينية.





ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، قالت المصادر الفلسطينية إن "قوات الاحتلال أصابت شابًا فى منطقة الوجه، عقب اندلاع مواجهات خلال اقتحامها المخيم، ونقل على إثرها إلى المستشفى"، مضيفة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 10 فلسطينيين، بينهم طفلان، عقب حملة دهم وتفتيش لمنازلهم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى استهدفت مواطنين فلسطينيين فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، فى شرق محافظة خان يونس، حيث أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين من صيادى العصافير.