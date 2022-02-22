عاجل- هجوم على القانون الدولى.. المجلس الأوروبى يتضامن مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال ميشيل - فى تغريدة على موقع "تويتر" نقلتها قناة "يورونيوز" الأوروبية- إن "الاتحاد الأوروبى يقف إلى جانبك ويدعم بشكل كامل وحدة أراضى أوكرانيا". وأضاف ميشيل أن الخطوة الروسية، فى إشارة إلى اعترافها الرسمى بمنطقتين مواليتين لموسكو فى إقليم "دونباس" بشرق أوكرانيا، يعد هجوما على القانون الدولى والنظام الدولى القائم على القواعد.

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