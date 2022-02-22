الأمم المتحدة: روسيا والصيت تسلحان مجموعة عسكرية فى ميانمار

جدة - نرمين السيد - قال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان فى ميانمار، توم أندروز، اليوم الثلاثاء، إن روسيا والصين، العضوين فى مجلس الأمن الدولى، إضافة إلى صربيا يواصلون تزويد المجموعة العسكرية الحاكمة فى ميانمار بأسلحة، استخدمتها ضد المدنيين منذ أحداث العام الماضى.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، دعا أندروز إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولى، من أجل اعتماد "قرار يحظر على الأقل نقل هذه الأسلحة التى يستخدمها العسكريون البورميون لمهاجمة وقتل مدنيين". وقال مقرر الأمم المتحدة لدى ميانمار، إنه "رغم الأدلة على الجرائم الفظيعة التى ارتكبتها المجموعة العسكرية والإفلات من العقاب منذ العام الماضى، يواصل العضوان فى مجلس الأمن، روسيا والصين، تزويد المجموعة العسكرية فى ميانمار بالعديد من الطائرات المقاتلة والمركبات المدرعة". وأضاف فى بيانه، أنه "خلال الفترة نفسها، سمحت صربيا بتصدير صواريخ وأسلحة مدفعية للعسكر فى ميانمار"، لافتًا إلى مقتل 1500 مدنى ونزوح مئات الآلاف من ميانمار منذ عام.

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