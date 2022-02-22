عاجل- لن نسمح.. جونسون يتحدث عن مخططات روسيا

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إلى السعى لإفشال المخططات الروسية لغزو أوكرانيا، وذلك على خلفية تصاعد التوترات فى المنطقة بعد إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اعترافه باستقلال إقليمى دونيتسك ولوجانسك، مساء أمس الإثنين، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وأعلنت لندن، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع للجنة طوارئ الحكومة البريطانية، لمناقشة تطورات أزمة أوكرانيا. كما أكدت الخارجية البريطانية أن الخطوة الروسية الأخيرة، بشأن اعتراف الرئيس الروسى فلادمير بوتين باستقلال جمهوريتى لوجانسك ودونيتسك عن أوكرانيا، تظهر أن موسكو اختارت طريق المواجهة على طريق الحوار. وقالت الخارجية البريطانية: "سننسق الرد مع حلفائنا ولن نسمح لانتهاكات روسيا لالتزامتها الدولية أن تمر دون عقاب".

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