عاجل- استخدام القوة.. تعليق أمريكى جديد بشأن دونيتسك ولوجانسك

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن، فى بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء: "نستنكر بشدة قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وعلى الدول الالتزام بألا تعترف "بدولة" جديدة أنشئت من خلال التهديد أو استخدام القوة".

وأضاف: "اعتراف موسكو بدونيتسك ولوجانسك يتطلب استجابة سريعة وحازمة، وننسق مع الشركاء بشأن الخطوات المقبلة تجاه روسيا، وسنرد على الإجراءات الروسية بخطوات مدروسة وموحدة"، وأن هذا القرار يمثل تناقضا تاما لالتزامات روسيا بموجب اتفاقيات مينسك ويتناقض بشكل مباشر مع التزام روسيا المزعوم بالدبلوماسية، ويشكل هجوما واضحا على سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.

وأشار إلى أن قرار روسيا هو مثال آخر على عدم احترام الرئيس بوتين الصارخ للقانون والقواعد الدولية، مؤكدا أن دعم واشنطن لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية وكذلك لحكومة وشعب أوكرانيا لا يتزعزع، وتابع بلينكن قائلا: نحن نقف مع شركائنا الأوكرانيين فى إدانة قرار بوتين بشدة.

وكان بوتين قد وقع أمس مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتى "دونيتسك" و"لوجانسك" عن أوكرانيا.