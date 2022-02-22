عاجل.. لجنة طوارئ الحكومة البريطانية تجتمع لمناقشة تطورات أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت الخارجية البريطانية أكدت أن الخطوة الروسية الأخيرة، بشأن اعتراف الرئيس الروسى فلادمير بوتين باستقلال جمهوريتى لوجانسك ودونيتسك عن أوكرانيا، تظهر أن موسكو اختارت طريق المواجهة على طريق الحوار.

وتابعت الخارجية البريطانية: "سننسق الرد مع حلفائنا ولن نسمح لانتهاكات روسيا لالتزامتها الدولية أن تمر دون عقاب".