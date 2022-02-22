رئيس أوكرانيا يعلق على قرار بوتين بالاعتراف باستقلال لوجانسك ودونيتسك

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى فى خطابه عقب اجتماع لمجلس الأمن القومى والدفاع، حسب ما نقلته وكالة أنباء "يوركرنفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن: "أوكرانيا تصف بشكل لا لبس فيه الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها روسيا بأنها انتهاك لسيادة دولتنا وسلامة أراضيها، وتقع المسؤولية الكاملة عن عواقب هذه القرارات على عاتق القيادة السياسية لروسيا".

وأوضح أن: الاعتراف بـ "استقلال" المناطق المحتلة فى منطقتى دونيتسك ولوجانسك قد يعنى انسحاب روسيا أحادى الجانب من اتفاقيات مينسك، وتجاهل القرارات فى إطار صيغة نورماندى الأربعة"، وتابع قائلا: "هذه الخطوة تقوض الجهود السلمية وتدمر أشكال التفاوض الحالية، وبقرارات اليوم والغد المحتملة، تقوم روسيا بإضفاء الشرعية على قواتها المتمركزة بالفعل فى مناطق دونباس المحتلة منذ عام 2014".

وأفاد بأنه :لا يمكن لأى دولة تدعم الحرب لمدة 8 سنوات أن تدعم السلام كما تدعي:، قائلا إنه ناقش الوضع مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والمستشار الألمانى أولاف شولتز، والرئيس الأمريكى جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، ورئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل.

وشدد على أن كييف "تتوقع خطوات دعم واضحة وفعالة من شركائنا، ومن المهم للغاية أن نرى الآن من هو صديقنا الحقيقى وشريكنا، ومن سيواصل تخويف روسيا بالكلمات"، مشيراً إلى أن أوكرانيا ملتزمة بتسوية سياسية دبلوماسية ولا تستسلم للاستفزازات.

وشكر رئيس الدولة جميع مواطنى أوكرانيا، الذين أثبتوا مرة أخرى أن الأوكرانيين أمة ذكية وحكيمة تحافظ على رباطة جأشها، وتتعامل بهدوء وحكمة على الرغم من كل شيء.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد وقع مرسومين باستقلال ما يسمى "جمهوريتى دونيستك و لوجانسك الشعبيتين" ، وأصدر بوتين تعليمات لوزارة الدفاع بضمان "تنفيذ مهام حفظ السلام" فى هاتين المنطقتين.