عاجل- أول رد روسى على تهديدات الغرب بفرض عقوبات

جدة - نرمين السيد - قال عضو مجلس الدوما الروسى، ميخائيل شيريميت، إن العقوبات الجديدة التى تعتزم الدول الغربية فرضها على روسيا بسبب الاعتراف بإقليمى "دونيتسك" و"لوجانسك" كجمهوريتين مستقلتين لن تخيف روسيا، مؤكدا أن بلاده مستعدة لأى تطور للأحداث.





وقال شيريميت فى تصريحات لوكالة أنباء "نوفوستى" الروسية: "لسنا خائفين من هذه العقوبات، وروسيا مستعدة لأى تطور فى الأحداث، ومن المحزن للغاية أن الدول الغربية، التى طالما تظاهرت بأنها معقل للديمقراطية، هى اليوم فى الجانب الذى يدعم العدوان والإرهاب وقتل المدنيين"، على حد قوله. وأضاف: "لا يمكن تخويفنا من العقوبات، عندما تكون صحة المواطنين وحقوقهم على المحك، فإننا نختار حياة الناس وليس الاقتصاد، ويجب على الاتحاد الأوروبى والدول الأخرى أن تحذو حذونا". وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد وقع أمس على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال إقليمى "دونيتسك" و"لوجانسك" شرقى أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة فى منطقة دونباس منذ العام 2014، ووجه الرئيس الروسي، القوات المسلحة فى بلاده بضمان السلام فى إقليمى "دونيتسك" و"لوجانسك" اللذين اعترفت موسكو بكل منهما "جمهورية مستقلة".

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