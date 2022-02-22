معجزة رهيبة لتبييض البشرة: تبييض خرافي وفعال جدا لن تتخيلي نتائجها2022

سوف نقدم لكم معجزة رهيبة لتبييض البشرة ، حيث يعد من اقوي الكريمات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح وتبييض البشرة من اول استخدام للكريم، ونتائج مبهرة من اول مرة، ويعتبر هذا الكريم معجزة من عند الله في حل جميع مشاكل البشرة بكل سهولة وفي وقت قصير جدا، وسوف تعطيكم بشرة خرافية وخالية من المشاكل بشكل كامل وتحدي, حيث يمكن عمل الكريم بأكثر من طريقة مضمونة للحصول علي بشرة خالية من العيوب وناصعة البياض التي تبحث عنه كل فتاه وسيدة تريد الحصول علي بشرة مثالية، ويعمل ايضا علي إزالة التجاعيد بشكل نهائي من البشرة, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل معجزة رهيبة لتبييض البشرة من اول استخدام فوري ونتائج مبهرة لن تتخيلي نتائجها2022.

مكونات عمل معجزة رهيبة لتبييض البشرة من اول استخدام فوري تبييض رهيب

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير المعجزة الرهيبة لتفتيح البشرة من اول مرة ونتائج خرافية من اول استخدام وهي كما يلي:-

معلقتين من النشا.

معلقة كبيرة من الفازلين.

ربع كوب من ماء الورد.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقدم لكم اليوم طريقة سهلة لتحضير القنبلة الرهيبة في المنزل لا للحصول علي البشرة ناصعة البياض وخالية من التجاعيد بكل سهولة في المنزل وفي اقل وقت ممكن وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخلة الفازلين والنشا الملح ونخلطهم جيدا. ثم نضيف عليهم ماء الورد ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا حتي يصبح خليط كريمي. ثم نضيف عصير الليمون حسب نوع البشرة ونخلطهم جيدا حتي تتجانس جميع المكونات جيدا.

طريقة الاستخدام

نتعرف الآن من خلال هذا المقال علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الكريم علي البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مثالية خلال فترة زمانية بسيطة وهي التالي:-