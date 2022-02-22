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عمر شويل - جدة مفاجئة طريقة تحويل اى نوع من المعكرونة الى بطاطس شيبس مقرمشة ولذيذه - ثقفني
تعتبر فكرة تحويل المكرونة إلى شيبس من الأفكار التي جعلت الكثير من الأمهات تطمئن على صحة أطفالها فأصبح من السهل الأن تحويل المكرونة إلى شيبس ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحويل كيس المكرونة إلى شيبس.
طريقة تحويل كيس المكرونة إلى شيبس
يتم تحويل كيس المكرونة إلى شيبس بخطوات بسيطة للغاية، وايضا يمكن استخدام هذه الطريقه في المنزل بكل سهوله وبمقادير غير مكلفة وبسيطة وتلك المقادير تكمن في كلًا من التالي:
المكونات:
- نصف كيلو من المكرونة.
- لتر من المياه.
- زيت.
- ملعقة من الكركم.
- فلفل أسود.
- دقيق.
- نشا أبيض.
- كاري.
- توابل دجاج.
خطوات تحويل كيس المكرونة إلى شيبس
يتم تحضير كيس المكرونة إلى شيبس باتباع خطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتلك الخطوات تكمن في كلًا من التالي:
- الحصول على إناء ثم يتم وضع فيه المياه مع كمية من الزيت ثم يتم الاستمرار في التقليب ثم يتم إشعار النار والانتظار لحين أن تغلي المياه.
- ثم يتم إضافة المكرونة مع الاستمرار في التقليب لحين الغليان.
- بعد ذلك يتم إخراج المكرونة من المياه لحين أن يتم سلقها ثم يتم تصفيتها من المياه بشكل نهائي من المياه الساخنة ثم يتم فتح المياه عليها والقيام بغسلها للتخلص من النشا.
- بعد ذلك يتم الحصول على التوابل ويتم وضع المكرونة فيها ثم يتم وضع الدقيق الأبيض في طبق بعد نخله ثم يتم وضع المكرونة به.
- الحصول على طبق كبير ثم يتم وضع فيه كمية من الكاريدي والفلفل الأسود والكركم ثم يتم توزيع تلك المقادير على المكرونة.
- يتم الاستمرار في تقليب المكونات ثم يتم الحصول على مقلاة ويتم وضع بها كمية من الزيت ثم يتم إشعال النار بحيث تكون الار متوسطة ثم يتم قلي المكرونة.
- الحصول على طبق كبير ويتم وضع فيه أورق المناديل ثم يتم تصفية الشيبس من الزيت بشكل نهائي.
- هكذا يكون قد الانتهاء من تحضيره ويتم تقديمه إلى الأطفال فتمت صناعته في المنزل وهكذا يكون مجهز دون أن يتم الاعتماد على مواد صناعية تؤثر على جسم الطفل بشكل سلبي.
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