بولندا تدين اعتراف روسيا بإقليمى «دونيتسك ولوجانسك»

جدة - نرمين السيد - وقال مورافيتسكى فى تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلها راديو بولندا الناطق بالانجليزية: "أن الاعتراف بجمهوريتين معلنتين ذاتيا يرقى إلى مستوى رفض الحوار والانتهاك الصارخ للقانون الدولى، إنه عمل عدوانى ضد أوكرانيا يجب مواجهته برد لا لبس فيه وفرض عقوبات فورية"، داعيا إلى اجتماع عاجل للمجلس الأوروبى لمناقشة الأمر.

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