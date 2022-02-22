إلغاء 202 رحلة طيران داخلية وخارجية فى اليابان بسبب الثلوج الكثيفة

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء أن الخطوط الجوية اليابانية ألغت 64 رحلة، فيما ألغت خطوط أول نيبون الجوية 61 رحلة بما فى ذلك الرحلات بين مطار "نيو شيتوس" ومطار "هانيدا" فى طوكيو، مشيرة إلى أنه من بين الرحلات التى تم إلغاؤها رحلات طيران "إيه إن إيه" التى كانت تربط هوكايدو وأوساكا.

وأضافت الشبكة اليابانية أن مطار "نيو شيتوس" قد أغلق مدرجيه الإثنين، مشيرة إلى أن الشركة المشغلة لمطارات هوكايدو تعتزم استئناف الخدمات صباح يوم غد الأربعاء لكن الأحوال الجوية قد تتسبب فى مزيد من التأخيرات، وحثت الشركة الركاب على مراجعة المواقع الإلكترونية لشركات الطيران للحصول على معلومات محدثة.