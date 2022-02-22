الاستعلام عن نقل كفالة برقم الإقامة بالسعودية

الاستعلام عن نقل كفالة، حيث يعتبر هذا الاستعلام من الخدمات الإلكترونية الهامة التي يتم الاستعلام عنها يومياً من جانب عدد كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية علي توفير جميع خدماتها بشكل إلكتروني من اجل توفير الوقت والجهد لجميع الأفراد بالمملكة، ومن بين هذه الخدمات خدمة نقل كفالة عامل وافد التي تتم بين أصحاب الأعمال وبين الوافدين الذين يعملون لديهم، حيث يرغب البعض في نقل كفالته إلى جهة عمل أخري داخل المملكة، وحتي يتم استمرار عمل الوافد يجب أن يستعلم عن مدي قبول الطلب الخاص بنقل الكفالة، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن نقل كفالة.

الاستعلام عن نقل كفالة

وضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخطوات التي من خلالها يتم الاستعلام عن طلب نقل كفالة، ويتم الاستعلام علي النحو التالي:

يجب الدخول مباشرة علي رابط موقع الوزارة: وزارة العمل.

اختيار النقر علي قسم خدمات الاستعلام.

النقر على تبويب “الاستعلام عن عامل وافد”.

سوف يتم التحويل إلى صفحة تسجيل البيانات المطلوبة من أجل الاستعلام عن الخدمة.

يجب تسجيل رقم الإقامة أو رقم الحدود في المكان المخصص لذلك.

اختيار جنسية المستعلم من بين الجنسيات المعروضة.

إدخال رمز التحقق المتوفر في الصورة، والذي يتكون من أرقام وحروف.

ثم النقر على تبويب استعلام.

سوف تقوم المنصة بعرض البيانات المطلوبة والتي تخص الوافد ونقل كفالته وما ترتب عليها.

شروط نقل كفالة من طرف للآخر

حتي يتم الموافقة علي طلب نقل كفالة العامل الوافد، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط التي نوهت عنها وزارة العمل، ومنها ما يلي: