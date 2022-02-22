روسيا: لن نسمح “بحمام دم” في شرق أوكرانيا

قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة يوم الاثنين إن شرق أوكرانيا كان على شفا “مغامرة عسكرية أوكرانية” لا يمكن لروسيا أن تسمح بها، وتعهد بأن موسكو لن تسمح بحدوث “حمام دم جديد” في المنطقة.
ودعا السفير فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الغرب أيضا إلى “التفكير مليا” وعدم زيادة الوضع سوءا في أوكرانيا.
وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر قوات في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا بعد اعترافه باستقلالهما يوم الاثنين، مما فاقم من حدة أزمة يخشى الغرب من تطورها إلى حرب كبرى.
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