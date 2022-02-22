الصين تسجل 138 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء تسجيل 138 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الاثنين نزولا من 144 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 59 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 71 قبل يوم.

وسجلت الصين 46 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 38 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الاثنين 107989 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.