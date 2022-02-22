جدة - نرمين السيد - أعلن بنك جامايكا، مساء أمس الإثنين، إطلاق اسم "جام - ديكس" على العملة الرقمية الوطنية الجديدة، والتى سيبدأ البنك المركزى بجامايكا في تداولها في الأيام القليلة المقبلة.





وذكر موقع "جادجيتس" الالكتروني، نقلا عن بيان لبنك جامايكا، أن العملة الجديدة ستحمل شعار "لا نقود..لا مشكلة" وهو شعار يحمل شكل و ألوان مستوحاة من فاكهة "الاكى"و هى الفاكهة الوطنية فى جامايكا. وأضاف البيان أن اختيار اسم العملة الرقمية الوطنية جاء بناء على اختيار من مجموعات مقترحات تقدم بها المواطنين، مضيفا أن معنى الاسم هو اختصار لكلمة "عملة جامايكا الرقمية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامايكا تعلن اسم عملتها الرقمية الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.