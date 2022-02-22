إدانة جديدة لـ قرار بوتين باستقلال دونيتسك ولوجانسك

جدة - نرمين السيد - وقالت ميلانى جولى، وزيرة الخارجية الكندية فى بيان: "كندا تدين بشدة اعتراف الرئيس بوتين بالمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة فى دونيتسك ولوهانسك كمناطق مستقلة، وهذا يشكل انتهاكا واضحا لاتفاقيات مينسك وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة".
وأضافت: "كندا، مع شركائها وحلفائها، سترد بحزم على هذا التجاهل الصارخ للقانون الدولى، ونحن نستعد لفرض عقوبات اقتصادية على هذه الإجراءات، منفصلة عن تلك التى على استعداد للرد على أى غزو عسكرى إضافى لأوكرانيا من قبل روسيا".
وتابعت: "تظل كندا ثابتة فى دعمها لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".
يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن اعتراف بلاده رسميا بانفصال دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا، فى خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدا جديدا فى الأزمة مع كييف.
ومنذ أسابيع، ذكر الغرب أن روسيا تحشد أكثر من 130 ألف جندى على حدود أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما تنفيه موسكو بشكل كامل.
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