التسجيل في دعم ريف .. كيفية التسجيل في دعم ريف وشروط الحصول على الدعم

التسجيل في دعم الريف، تهتم الحكومة السعودية بتطوير كافة القطاعات وتسهيل إجراءات الدعم على الكثيرين، لذلك فقد أطلقت وزارة البيئة والزراعة السعودية منصة دعم الريف لدعم صغار المزارعين وتوفير المحاصيل المحلية عالية الجودة، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على الشروط التي حددتها الوزارة للحصول على الدعم، وكيفية التسجيل على منصة دعم الريف للاستفادة من الدعم.

شروط الحصول على دعم الريف

حددت وزارة البيئة والزراعة عدة شروط لابد عن تنطبق على كل شخص يريد الاستفادة من دعم الريف، وتتلخص تلك الشروط فيما يلي:

أن يكون المستفيد عامل بأحدي الأنشطة الزراعية أو مشتقاتها.

أن لا يكون المستفيد شاغلاً لأى وظيفة بالقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص.

أن لا يقل عمر المستفيد عن 21 عامًا.

أن لا يزيد دخل المستفيد عن ستة آلاف ريال شهريًا.

أن ينطبق على المستفيد جميع شروط البرنامج الصحية والفنية.

أن يكون للمستفيد حساب مفعل وساري بأحد البنوك.

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية أو من حاملي بطاقات التنقل.

أن لا يزيد البرامج المسجل بها للحصول على الدعم عن ثلاث برامج.

أن يقدم المستفيد ما يفيد امتلاكه للمشروع ودراسة جدوي موضحة التحليل المالي والاقتصادي.

أن يكون المستفيد حاصل على شهادة العمل الحر من وزارة التنمية البشرية والاجتماعية السعودية.

كيفية التسجيل في دعم الريف

أتاحت وزارة البيئة والزراعة السعودية منصة دعم الريف الإلكترونية لتسهيل خطوات الحصول على الدعم للفئات التي تنطبق عليهم الشروط ، وللتسجيل على المنصة يمكن إتباع الخطوات التالية: