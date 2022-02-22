شروط التسجيل في حافز الطاقات 1443 السعودي خطوات التقديم

شروط التسجيل في حافز الطاقات وموعد نزول الدعم من أهم التساؤلات التي يبحث عنها عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين من فئة الشباب الذين لا يمتلكون وظيفة عمل، حيث يعد برنامج حافز الطاقات واحد من أهم البرامج الوطنية السعودية التي قدمتها الحكومة تضامن مع الشباب الذين لا يتوفر لهم وظيفة شاغرة، لهذا تم وضع هذا البرنامج بغرض التواصل مع هؤلاء المواطنين ومساعدتهم في الحصول على وظائف يمكنهم العمل بها وتتناسب معهم، كما توفر للفرد دعم مادي شهري ثابت لحين التحاقه في وظيفة وهناك بعض الشروط التي تم وضعها للقبول التسجيل في حافز الطاقات سوف نطلعكم عليها خلال السطور التالية.

شروط الحصول على دعم حافر الطاقات السعودي

يتم وضع بعض الشروط و القواعد في كل برنامج خدمات وهذا للوصول إلى المستحقين و المستهدفين في إنشاء هذا البرامج، ولذلك هناك بعض الشروط تم وضعها لقبول التقديم في دعم حافز والشروط هي:

دعم حافز يقدم إلى المواطنين الذين يحملون الجنسية السعوديين.

كما يشترط أن يكون المواطن مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا يزيد عمر المواطن عن 60 عام ولا يقل عن 20 عام.

يشترط ألا يكون للمتقدم يعمل في أي جهة سواء كانت حكومية أو خاصة.

كما يشترط أن لا يكون لدي المتقدم إعاقة تمنعه من العمل.

لابد من امتلاك المتقدم حساب تجارى مسجل وساري.

ألا يكون المتقدم مسجلا في خدمات أخرى تابعة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية.

أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يزيد عن 2000 ريال سعودي.

خطوات التسجيل في برنامج حافز

لكي تستطيع الحصول على دعم حافر لابد من التسجيل وخطوات التقديم هي: