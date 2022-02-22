طريقة شحن شدات ببجي Pupg mobile 2022 والحصول على 3000 شدة يومياً

طريقة شحن شدات ببجي عن طريق ID موقع رسمي

لعبة ببجي من الالعاب القتالية التي انتشرت حول العالم بشكل كبير ولاقت اعجاب الملايين وذلك في وقت قصير بعد طرحها لاول مرة وتعتمد اللعبة على البقاء والمحاربة باستخدام مجموعة من الادوات مثل السيارات والاسلحة ويتم الحصول عليها باستخدام شدات ببجي وهي بمثابة الاموال في اللعبة ولكن لا يمكن الحصول على هذه الشدات الا في مستويات متقدمة من اللعبة, ولذلك يبحث الكثير من مستخدمي اللعبة عن طريقة لشحن شدات اللعبة بشكل رسمي, وخلال هذا المقال سنوضح افضل طريقة للحصول على شدات لعبة ببجي بسهولة وبشكل رسمي.

ما هو أفضل موقع للحصول على شدات لعبة بابجي باستخدام ID

انتشرت مؤخرا الالعاب الالكترونية بشكل كبير ومنهل لعبة بابجي وهي من اكثر العاب البقاء انتشارا حول العالم, واللعبة عبارة عن مجموعة من الاعبين بعدد معين ووضعهم في مكان محدد ومطلوب من كل لاعب الاحتماء من الاخرين حتى نهاية المستوي وذلك باستخدام الاسلحة والهروب بالسيارات, ويتم الحصول عليها باستخدام الشدات وهي مثل الاموال ويتم شراء الادوات بها من المتجر الخاص باللعبة, ويمكن الحصول على هذه الشدات من الموقع الرسمي الخاص باللعبة بالخطوات التالية:-

يتم تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص باللعبة وهو midasbuy, وهو موقع معتمد من خلال الشركة المالكة للعبة.

يتم اختيار الصفحة الخاصة بشحن الشدات والدخول عليها.

ويتم ادخال البيانات المطلوبة في هذه الصفحة, وكتابة اسم ورقم الهاتف الخاص بالاعب.

ويتم ادخال id الاعب وبعد ذلك تحديد العدد المطلوب من الشدات وبعد ذلك اختيار طريقة دفع الاموال وانهاء العملية.

ما هي الصفات المميزة للعبة بابجي