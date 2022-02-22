طريقة تحديث بيانات سكني إلكترونيا بالخطوات لحجز وحدات سكنية عبر منصة sakani

طريقة تحديث بيانات سكني إلكترونيا ، جميع المستفيدين من برنامج الدعم سكني، يبحثون عن طريقة تحديث بيانات سكني إلكترونيًا، والتي ستسهل عليهم القيام بالتحديث، بدون الحاجة لزيارة وزارة الإسكان السعودية، حيث يتم عرض عدد كبير من الوحدات السكنية بأسعار مختلفة حتى تتناسب مع جميع إمكانيات المواطنين في المملكة العربية السعودية، ومن خلالنا اليوم سنقدم لكم طريقة تحديث بيانات سكني، وما هي خطوات التسجيل عبر منصة سكني أيضًا حتى نستطيع مساعدتكم بكل شيء حول هذا الموضوع.

طريقة تحديث بيانات سكني

تلك الطريقة خاصًة بمن قام بالتسجيل في السابق بمنصة سكني الخاصة بوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، حتى يتمكنوا من الاستفادة من برامج الدعم المقدمة، لأنه في بعض الأوقات يتطلب تحديث بعض البيانات عبر المنصة، وأول خطوة في التحديث تبدأ عن طريق زيارة منصة سكني ثم إتباع ما يلي من خطوات وهي:-

إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية.

ثم ادخال كلمة السر، وبعدها الضغط على المربع الخاص (أنا لست روبوت).

سيتم اختيار ملف المستفيد بالضغط عليها.

ثم اختيار على أيقونة تقديم اعتراض.

بعدها سيتم إيضاح كل البيانات والمطلوب تحديثها.

إرفاق كل المستندات المطلوبة ثم الضغط على تحديث ثم ارسال.

وعلى الفور سيتم مراجعة كل المستندات والبيانات التي تم تحديثها لقبولها بشكل تلقائي ضمن الملف.

طريقة حجز وحدة في سكني الكترونيًا

من أجل الحصول على وحدة سكنية في برنامج الدعم السكني الذي تقدمه وزارة الإسكان السعودية، يجب في البداية تسجيل حساب، عن طريق زيارة الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج ثم اختيار تسجيل الدخول، وكتابة اسم المستخدم، وكتابة رقم الهوية، بالإضافة إلى إدخال كلمة السر الخاصة بالنفاذ الوطني.

بعدها سيتم تسجيل الدخول باستخدام خدمة النفاذ الموحد لكتابة كل البيانات المطلوبة، والقيام بالتسجيل في منصة سكني، بعدها يمكن بكل سهولة القيام بحجز موعد في برنامج سكني، بإتباع هذه الخطوات الآتية:-