بلومبرغ: أميركا تأمر بقية موظفي الخارجية بمغادرة أوكرانيا

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، الاثنين، أن أوامر صدرت إلى موظفي وزارة الخارجية الأميركية الباقين في أوكرانيا، بالمغادرة مع تصاعد الأزمة.
وقال مراسل لبلومبرغ على تويتر: "كانت السفارة قد انتقلت في السابق من كييف إلى مدينة لفيف الغربية. الآن ينتقلون إلى بولندا".
وفي وقت سابق الاثنين، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي جو بايدن، وقع أمرا تنفيذيا يحظر التجارة والاستثمار بين الأميركيين ومنطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا، اعترفت روسيا باستقلالهما.
ويحظر الأمر التنفيذي "الاستثمارات الجديدة" لأي أميركي أينما كان، و"استيراد أي سلع أو خدمات أو تكنولوجيا من المنطقتين المعنيتين، إلى الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر".
وقبل أسبوع، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن بلاده قررت نقل سفارتها لدى أوكرانيا من كييف إلى لفيف غربي البلاد، في مواجهة "التسارع اللافت" لانتشار القوات الروسية عند الحدود.
وقال بلينكن في بيان إن "السفارة ستبقى على تواصل مع الحكومة الأوكرانية"، لكنه أضاف: "نناشد كل مواطن أميركي لا يزال في أوكرانيا على مغادرة البلاد فورا".
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