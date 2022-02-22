عاجل.. أول قرار من بايدن بعد اعتراف بوتين بـ استقلال دونيتسك ولوجانسك

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، للرد على قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك.
وقال بايدن، فى القرار الذى نشره البيت الأبيض، منذ قليل، إنه تقرر ذلك، باعتبار أن قرار بوتين يهدد بشكل أكبر السلام والاستقرار والسيادة والسلامة الإقليمية لـ أوكرانيا، وبالتالى تشكل تهديدًا غير عادى وغير عادى للأمن القومى والأجنبى.
اعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوجانسك
ونص قرار بايدن على حظر، الاستثمار الجديد فى دونيتسك ولوجانسك فى أوكرانيا أو أى مناطق أخرى فى أوكرانيا قد يحددها وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية يشار إليها مجتمعة باسم "المناطق المغطاة"، من قبل شخص من الولايات المتحدة، أينما كان.
وقرر بايدن حظر الاستيراد إلى الولايات المتحدة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأى سلع أو خدمات أو تكنولوجيا من المناطق المشمولة، كما شمل القرار حظر التصدير أو إعادة التصدير أو البيع أو التوريد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من الولايات المتحدة، أو بواسطة شخص من الولايات المتحدة، أينما كان، لأى سلع أو خدمات أو تقنية إلى المناطق المشمولة.
ويحظر المرسوم الرئاسى الأمريكى حظر استيراد أى سلع من دونيتسك ولوهانسك إلى الولايات المتحدة، ويحظر القيام بأى أنشطة استثمارية فى دونيتسك ولوهانسك.
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