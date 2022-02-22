بايدن يوقع أمرا يحظر الأنشطة الاقتصادية مع دونيتسك ولوغانسك

قال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن، وقع أمرا تنفيذيا يحظر التجارة والاستثمار بين الأميركيين ومنطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا، اعترفت روسيا باستقلالهما، الاثنين.

ويحظر الأمر التنفيذي "الاستثمارات الجديدة" لأي أميركي أينما كان، و"استيراد أي سلع أو خدمات أو تكنولوجيا من المنطقتين المعنيتين، إلى الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر".

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