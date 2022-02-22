أميركا وألمانيا وفرنسا: اعتراف بوتن "لن يمر من دون رد"

أدان الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأميركي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف سولتس، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الاثنين، الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، واعتبروه "انتهاكاً واضحاً" لاتفاقات مينسك.

وقالت المستشارية الألمانية في بيان نشر عقب مكالمة هاتفية بين الزعماء الثلاثة، إنّ ماكرون وشولتس وبايدن اتّفقوا على أنّ "هذه الخطوة لن تمرّ بدون ردّ".

كذلك، تعهد الحلفاء الغربيون الثلاثة عدم التخلي عن التزامهم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

وأشادوا بضبط النفس الذي أبداه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إزاء التطورات الأخيرة، مشيرين إلى أنهم "سيبذلون كل ما في وسعهم لمنع تصعيد إضافي للوضع".

من جانبه، قال متحدث باسم المستشار الألماني، في بيان، إن ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة اتفقت على الرد على قرار روسيا بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا.

ولم يذكر المتحدث الرسمي العقوبات التي ستفرضها الدول الغربية على روسيا. وقال المتحدث باسم شولتس إن "الشركاء متحدون في تصميمهم على عدم تخفيف التزامهم بدعم سلامة أراضي أوكرانيا".

بدوره، ندد الرئيس الأميركي بقرار الرئيس الروسي الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض إن "بايدن ندد بشدة بقرار الرئيس الروسي بوتن بالاعتراف المزعوم باستقلال ما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في أوكرانيا" وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأكّد بايدن لنظيره الأوكراني أن الولايات المتحدة تلتزم وحدة أراضي أوكرانيا.

وأعاد بايدن "تأكيد التزام الولايات المتحدة سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، بحسب البيت الأبيض.

كما أطلع بايدن "الرئيس زيلينسكي على رد الولايات المتحدة الذي يشمل خطتنا لفرض عقوبات. وكرر الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وحزم بشكل متزامن مع حلفائها وشركائها لمنع المزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا".