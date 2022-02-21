رابط http://epedu.gov.iq/للاستعلام عن نتائج القبول الموازى 2021/2022 كل المحافظات ، حيث ظهرت منذ ايام قليلة نتيجة القبول الموازى لكل المحافظات فى العراق بعد الانتهاء من امتحانات تلك المرحلة فى الايام القليلة الماضية وتزداد عمليات البحث فى جوجل على تلك النتائج واعلنت وزارة التربية العراقية عن الانتهاء الرسمى لتصحيح الاوراق ورصد الدرجات لكل الطلاب وانهم بالفعل قد اعلنوا عن النتائج بشكل رسمى عبرالموقع الرسمى ويبحث العديد من طلاب عن تلك النتيجة من اجل الحصول عليها وتعتبر نتائج القبول الموازى من اهم النتائج فى المراحل التعليمية فى العراق نظرا لان الناجحين فيها يلتحقوا بكافة الجامعات فى كل المحافظات وسوف نرصد لكم طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازى 2021/2022 كل المحافظات عبر موقعكم ثقفنى نيوز

الاستعلام عن نتائج القبول الموازى 2021/2022

كما اوضحنا لكم انه تم الاعلان عن نتائج القبول الموازى عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق ولا يستطيع عدد من الطلاب فى الاستعلام بشكل صحيح عن نتائج القبول الموازى وسوف نوضح لكم طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازى فى كل المحافظات فى العراق

طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازى فى العراق

يمكن الان للطالب الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يختار الطالب أيقونة الاستعلام علي نتائج القبول المركزي للعام الدراسي الحالي 2021/2022

يقوم الطالب بالتسجيل باسمه الرباعي ورقمه الامتحاني في الخانات التي سوف يجدها امامه في الموقع

ويقوم بتسجيل المحافظة التابع لها

ينقر الطالب علي عرض النتيجة الان ويقوم بمعرفة نتيجته

نسبة النجاح فى مرحلة القبول الموازى

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نسبة النجاح والناجحين في مرحلة القبول الموازي وعن عدد الطلاب الناجحين والقادرين علي التقدم باوراقهم الي مخلتف الجامعات العراقية فى كل المحافظات وتم الاعلان من قبل وزارة التعليم العراقية عن قبول ما يقرب من 22 الف طالب وطالبة ويمكنهم الان التقدم باوراقهم في الجامعات العراقية في كل المحافظات وتعد تلك نسبة النجاح كبيرة مقارنة بالعام السابق عندما تم قبول عدد بسيط جدا عن هذا العدد الحالي وهو 3500 طالب فقط وتم اعلان النتائج عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية العراقية نظرا للانتشار الكبير لفيرس كورونا المستجد فى كل المحافظات وتسعي الوزارة لتقليل عدد الاصابات بين الطلاب من خلال اعلان كل النتائج عبر موقعها الرسمى .