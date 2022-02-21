عاجل- أول رد فعل أمريكى بعد اعتراف بوتين بدونيتسك ولوغانسك

جدة - نرمين السيد - وأوضح البيت الأبيض، بحسب ما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، أن أمر التنفيذ يخول فرض عقوبات على أى شخص يعمل فى تلك المناطق مع روسيا، وأنهم توقعوا الخطوة الروسية وأنهم مستعدون للرد فورا. كما سيعلن البيت الأبيض إجراءات إضافية تتعلق بانتهاك روسيا للالتزامات الدولية. يأتى ذلك على خلفية اعتراف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بجمهوريتى دونيتسك ولوغانسك.

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