دونيستك ولوهانسك.. شرارة حرب وشيكة بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد -

الأزمة ليست وليدة الساعة، حيث تصعد روسيا بالتجهيز لعمل عسكرى ضد أوكرانيا كرد فعل على ما وجدته موسكو من اختراق عسكرى أمريكى لأوكرانيا ونشر أسلحة ومستشارين غربيين يمكنهم إعادة توازن القوى فى هذه البلاد وطرد روسيا من البحر الأسود واستعادة القرم لسلطة كييف، وقال بوتين بلهجة شديدة يملؤها الانفعال إن روسيا ستواجه ذلك بحرب تستخدم فيها أسلحة نووية هى الأكثر خطورة فى العالم.

غزو روسى لأوكرانيا

ويبدو أن الردع الذى تهدد به الولايات المتحدة فى حال غزو روسى لأوكرانيا لا يخيف روسيا، إذ ترفع الولايات المتحدة عقابا يعتقد النظام الرأسمالى الغربى أنه سيضر روسيا فعليا، ألا وهو "العقوبات الاقتصادية الشديدة"، ويؤمن بوتين – ولديه خبرة فعلية من سنوات العقوبات السابقة - أن هناك دوما ثغرات فى نظام العقوبات الدولية لأن العالم نفسه شبكة فساد كبرى، فضلا عن أنه بدون شك قد استعد لهذه الخطوة منذ عام 2014.

وبغزو روسيا للإقليم الشرقى من أوكرانيا، ستتمكن موسكو من فصل إقليمين من هذه البلاد: الشرق (دونيتسك) والجنوب (القرم) وهى خسارة فادحة لوحدة الأراضى الأوكرانية تحول دون انتقالها إلى رأس حربة لقوات الناتو ضد موسكو، كما أن ضم دونيستك بعد غزوه عسكريا ليس خطة وليدة الأمس بل سيناريو جاهز منذ 8 سنوات ونادى به بعض علماء الجغرافيا السياسية والجيوبولتيك فى روسيا كخطوة استباقية لنزع كل فرص أوكرانيا لإلحاق ضرر بروسيا.

الجمهوريتان الملتهبتان

الجمهوريتان الملتهبتان فى شرق أوكرانيا، دونيتسك الشعبية ولوهانسك الشعبية أعلنا انفصالهما فى 12 مايو 2014 بعدما صوت معظم سكان المقاطعتين فى استفتاء عام لصالح الانفصال، ويستهدف الانفصاليون بالدرجة الأولى تحويل جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين إلى دولة نوفوروسيا أى (روسيا الجديدة).

بدأ الشرخ يتسع بسرعة بين كييف من جهة ودونيتسك ولوهانسك وعدد من المناطق الأخرى فى شرق أوكرانيا، من جهة أخرى، عقب انقلاب فى كييف فى فبراير 2014 أطاح بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش المنحدر من دونيتسك، وأطلق عنان قوى اليمين القومى المتطرفة التى تتمركز قاعدتها الحاضنة فى غرب البلاد.

ورفض سكان الشرق الناطقين فى غالبيتهم باللغة الروسية والمؤيدين للعلاقات الجيدة مع روسيا، الاعتراف بالسلطة الجديدة فى كييف التى تصاعدت فى داخلها الأصوات الداعية لحظر استخدام اللغة الروسية، وبدأت جماعات راديكالية مسلحة تتحرك استعدادا لقمع المظاهر المعارضة بالقوة.

احتجاجات دونيتسك ولوهانسك

وعمت موجة احتجاجات مناهضة لسلطات كييف ومطالبة بإقامة نظام فيدرالى فى البلاد، مناطق جنوب شرق أوكرانيا، خاصة دونيتسك ولوهانسك، حيث تمكن المحتجون فى أبريل من السيطرة على مقرات إدارية ومؤسسات حكومية وأعلنوا عن تأسيس جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين.

وتشكلت فى دونباس قوات "الدفاع الذاتى" لمنع وصول العناصر القومية الراديكالية من أنصار السلطات الجديدة فى كييف فى محاولة لإخماد احتجاجات سكان المنطقة.

من جهتها، اعتبرت السلطات الأوكرانية الجديدة "الجمهوريتين الشعبيتين" تنظيمين إرهابيين وأعلنت بدء "عملية لمكافحة الإرهاب" فى شرق البلاد، استخدمت خلالها الطائرات الحربية والمدفعية والعربات المدرعة.

روسيا تنشر قواتها

وتسيطر "الجمهوريتان الشعبيتان" على حوالى ثلث أراضى مقاطعتى دونيتسك ولوهانسك الأوكرانيتين والبالغة نحو 53 ألف كم مربع، ويقدر عدد سكان "دونيتسك الشعبية" بحوالى 2.2 مليون نسمة، و"لوهانسك" 1.5 مليون نسمة. وكانت المقاطعتان تتمتعان وتاريخيا بأعلى نسبة فى أوكرانيا لسكان المدن والبلدات، بلغت نحو 90% بحلول عام 2014.

ونشرت روسيا خلال الأسابيع الأخيرة عشرات آلاف الجنود ودبابات وسلاح مدفعية على مقربة من الحدود الأوكرانية، مستعينة بدعم عسكرى استقدمته من أقصى شرق البلاد، وأعلنت أوكرانيا الجمعة تعرضها لهجوم سيبرانى ضخم استهدف عددا من وزاراتها.