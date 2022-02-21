عقوبات أميركية على المنطقتين الانفصاليتين شرقي أوكرانيا

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيصدر أمرا تنفيذيا قريبا، يحظر "الاستثمار والتجارة والتمويل الجديد من قبل الأميركيين إلى أو من أو في المنطقتين الانفصاليتين بشرق أوكرانيا"، اللتين اعترف بهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتن كيانين مستقلين، الاثنين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان، إن الأمر التنفيذي "سيخول أيضا سلطة فرض عقوبات على أي شخص يتبين أنه يعمل في هاتين المنطقتين من أوكرانيا". وأضافت ساكي أن المزيد من الإجراءات وشيكة، وقالت إنها منفصلة عن العقوبات التي تستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها لفرضها إذا غزت روسيا أوكرانيا.

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