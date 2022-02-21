direct link رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf

رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم المتعلق بالنتائج حتى أن يتمكن الطالب من التعرف على النتائج الخاصة بالطالب عن طريق إضافة الاسم الرباعي والرقم الامتحاني الخاص بالطالب، ونحن في السطور القادمة سوف نتعرف معاً على كافة التفاصيل التي تتعلق بنتائج القبول الموازي، التي يتم البحث عليها بشكل ملحوظ من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق، وهذا حتى أن يستطيع الطلاب والطالبات من التعرف على النتائج وليطمئنوا عليها، فمن المقرر أن يتم استلام النتائج أون لاين، والقيام بتنزيلها على هيئة ملفات بي د إف من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة وإضافة الاسم والرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022

في الآونة الأخيرة بعد أن تم الإعلان من خلال وزارة التربية والتعليم العراقية عن اعلان رسمي لكافة وجميع نتائج القبول الموازي التي تتعلق بجميع الطلاب وطالبات البكالوريا ونتائج قبولهم في الجامعات الحكومية الموجودة بأنحاء وأرجاء العراق، واهتمت وزارة التربية والتعليم بنشر جميع النتائج المتعلقة بالجامعات والأقسام، كما أنه يتم الاستعلام عنها من خلال إضافة رقم الجلوس الخاص بالطالب وأيضاً الرقم الامتحاني، وقد أعلنت الوزارة عن موعد الاستعلام عنها في الجامعات، بعد أن أضاف وكلاء الوزارة أنه بإمكان الطالب الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بشكل إلكتروني الذي يضم العديد من المزايا المتنوعة والتي تساعد الطلاب والطالبات بكافة الطرق.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

يتابع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بشكل مستمر نتائج القبول الموازي في الجامعات الحكومية التي توجد في العراق أون لاين وهم في المنزل دون أن يكونوا بحاجة للذهاب للجامعات والخروج من المنزل، وجاء هذا لمنع التكدسات والتزاحم عن طريق اتباع هذه الخطوات: