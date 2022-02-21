الرئيس الروسى: أوكرانيا تعتزم صنع أسلحة نووية خاصة بها

قال الرئيس الروسي، بوتين، إن أوكرانيا تعتزم صنع أسلحة نووية خاصة بها، موضحًا أن الولايات المتحدة والنيتو يقومان باستغلال الأراضي الأوكرانية كساحة للعمليات العسكرية.

وأضاف في كلمة موجهة للشعب الروسي: إذا تمكنت أوكرانيا من إنتاج أسلحة دمار شامل فسيكون لذلك تأثير كبير على أوروبا كلها، أجواء الأوكرانية تستخدم لخدمة طائرات الاستطلاع التابعة للنيتو التي تستهدف القوات الروسية".

ووصف بوتين انهيار الاتحاد السوفيتي بأنه "نهب" لروسيا، متابعًا: "في الوثائق الأوروبية الأساسية هناك بند مهم جدًا هو عدم تعزيز أمن دولة ما على حساب أمن دول أخرى".