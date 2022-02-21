أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية، اليوم الاثنين، عودة "أبرز" شركات الطيران العالمية للمرور في الأجواء العراقية.
وقال مدير عام الشركة نزار إبراهيم الزيادي في بيان صحفي، إن "الشركة عقدت عددا من الاجتماعات المستمرة بين قسم الرقابة الجوية المحلية الوطنية مع كبريات منظمات الطيران المدني، لاسيما منظمة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA وقرارها الأخير بتقليل القيود على استخدام الأجواء العراقية إلى ما دون ارتفاع 32.000 قدم".
وأضاف، أن "شركات الطيران العالمية المرموقة، عاودت المرور في الأجواء العراقية منذ بداية الشهر الحالي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بغداد: عودة أبرز شركات الطيران العالمية للمرور فوق الأجواء العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.