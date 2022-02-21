الرئيس الأوكرانى: ناقشت مع الرئيس الأميركى أحداث الساعات الأخيرة

جدة - نرمين السيد - وشدد فى بيان عاجل نقلته قناة العربية، على أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس الأمن القومى لبحث التطورات الأخيرة. وأعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، وذلك فى كلمة موجهة للشعب الأوكرانى. ووقع بوتين على مرسوم فورى، بالاعتراف بجمهوريتى بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا

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