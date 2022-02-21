عاجل| الاتحاد الأوروبى: سنرد بحزم على اعتراف روسيا بالانفصاليين بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الاتحاد الأوروبى علق على اعتراف الرئيس الروسى فلادمير بوتين استقلال جمهوريتى لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا، مؤكدًا أنه سيتم الرد بشكل حازم على اعتراف روسيا بالانفصاليين في شرق أوكرانيا.





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