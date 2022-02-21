بايدن يعقد اجتماعا عاجلا بفريقه الأمنى بعد اعتراف بوتين بانفصاليى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن عقد اجتماعًا عاجلًا مع فريقه الأمنى لبحث اعتراف الرئيس الروسى بوتين باستقلال انفصاليى أوكرانيا.





وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وقع قرار الاعتراف باستقلال جمهوريتى لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى مؤتمر صحفى، عصر اليوم الإثنين، أن روسيا قامت بكل ما فى وسعها لحل الأزمة الأوكرانية بشكل سلمى، ورغم ذلك اتخذت السلطات فى كييف مرتين قرار بشن عمليات عقابية ضد دونيتسك لوغانسك، متابعا: "نرى احتدام الوضع الآن".

وأشار إلى أن من يعيشون على هذه الأراضى تم الاستهزاء بهم، ومن يقطنون بالقرب من خطوط التماس كانوا مضطرين للعيش فى المخابى مع أطفالهم.

وأوضح أن السلطات فى كييف لا تنوى تنفيذ اتفاقية مينسك على المستوى العالى أو على مستوى وزير الخارجية والآمانة العامة لمجلس الأمن، فهم لا يرغبون فى فعل شىء من تلك الإجراءات التى تم الاتفاق.

ولفت إلى أن روسيا تبذل الجهود لحل الأزمة بشكل سلمى، متابعا: "هدفنا هو سماع زملائنا وتحديد الخطوات فى هذا الاتجاه وأعنى التوجه إلى قيادة دونيتسك لوغانسك، وأيضا القرار بيد الدوما الروسى حول الاعتراف باستقلال دونيتسك لوغانسك".