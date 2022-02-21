أعرف الان نتائج الصف السادس الابتدائى التمهيدى 2022 بالعراق بالرقم الامتحانى عبر موقع وزارة التربية والتعليم

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عمر شويل - جدة أعرف الان نتائج الصف السادس الابتدائى التمهيدى 2022 بالعراق بالرقم الامتحانى على موقع وزارة التربية والتعليم صرحت وزارة التربية والتعليم بالعراق عن قيامها بالانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الصفنتائج السادس الابتدائي التمهيدي، حيث أنه من المرتقب ارتفاع نسبة النجاح كما أنها نوهت أن الأسئلة الخاصة بالامتحانات لم تخرج من المقرر الدراسي ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالعراق.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بإعلانها عن اقتراب إعلان النتيجة والتي سيتم إعلانها على الموقع الرسمي للوزارة كما أنها ستعلن على موقع نتائجنا وتتم من خلال بعض من الخدمات الهامة والتي تتخلص في دخول الطالب أو ولي الأمر الموقع ويكتب البيانات الخاصة به ويتم الضغط على عرض النتيجة وسيتم عرضها على الشاشة المقابلة لنا كما قد أكدت وزارة التربية والتعليم في العراق أن هناك عدد قليل من الطلاب الذين قاموا بأداء امتحانات السادس الابتدائى التمهيدى فى العراق، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم كما أنه يمكن للطلاب أن يدخل على موقع نتائجنا، وبعض من المواقع الأخرى، ومنها وقع ناجح ويحصلون على النتيجة بأسرع وقت وقد تم التصريح من قبل مصدر رسمي بوزارة التربية والتعليم أن النتيجة ستتوفر خلال الساعات القليلة التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي

سنعلن الان خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائى التمهيدى ويمكن للطلاب والطالبات وايضًا وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة من خلال بعض من الخطوات ومنها.

يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم في العراق.

ثم يقوم الطالب بالضغط على نتائج الصف نتائج السادس الابتدائي التمهيدي.

سيتم ظهور كل أسماء المحافظات التي ظهرت بها النتائج

لابد أن تحدد المحافظة الخاصة بالطالب.

يتم ظهور لك كشوفات النتيجة كلها

قم بتحميل كشف النتيجة pdf.

افتح الملف لتتعرف علي النتيجة والدرجات.

ويمكنك طباعة النتيجة كمستند رسمى خاص بك

اعلان النتائج عبر موقع الوزارة التعليم العراقية

يأاتى اعلان النتائج اونلاين عبر شبكات الانترنت نظرا للانتشار المكثف لفيرس كورونا المستجد فى كل المحافظات في العراق وتسعي الوزارة لتقليل عدد الاصابات بالفيرس المستجد من خلال جعل الدراسة واعلان النتائج عبر شبكات الانترنت وتتخذ الوزارة طرق قوية فى التصدي لفرص الاصابات الكبيرة بالفيرس المستجد وتريد الوزارة فى وضع نظام يطور التعليم واستغلال الوضع الحالى من خلال جعل كل الدراسة اونلاين عبر شبكات الانترنت وسوف تعلن وزارة التربية والتعليم في العراق كل النتائج عبر الموقع الرسمى وايضا الدراسة عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق وبدأت وزارة التربية والتعليم العراقية في جميع المحافظات العراقية نينوى، الكرخ1 الكرخ2، الكرخ 3، الرصافة 1، الرصافة 3،النجف، ذي قار،القادسية،صلاح الدين،واسط،لأنبار، كركوك، المثنى في الاعلان عن نتائج الامتحانات الخارجية الدور التمهيدي لطلاب الصف السادس الابتدائي 2021-2022.

و تستعد باقي مديريات التربية والتعليم العراقية فيما تبقى من المحافظات الرصافة 2، أربيل،السليمانية،دهوك، بابل،البصرة،كربلاء، ميسان، فى الاعلان نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي 2022 عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق .