اروق واجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد التأسيس السعودي 2022 يوم بدينا

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عمر شويل - جدة عبارات تهنئة بمناسبة ذكرى تأسيس السعودي، يطل علينا يوم التأسيس السعودي غدا الإثنين الموافق 22 من فبراير 2022 ويعتبر يوماً من الأيام العظيمة التي تعزز فعالياتها حب الوطن السعودي والفخر بالانتماء إليه، لذلك يعد عنوان “عبارات تهنئة بمناسبة ذكرى تأسيس السعودية” المتصدر الأول لجميع عمليات البحث في هذه الفترة وخاصةً أنه لا يتبقى سوى ساعات قليلة على يوم التأسيس السعودي، لذلك تجدون في سطور هذا المقال الكثير من العبارات الجميلة التي تعبر عن مدى الفخر بهذا الوطن العزيز.

عبارات تهنئة بمناسبة ذكرى تأسيس السعودي

ننتظر حلول يوماً قد أقره الملك سليمان بن عبد العزيز في اليوم السابع والعشرين من شهر يناير الماضي ليكون موعده هو الثاني والعشرين من شهر فبراير الجاري ويصبح عيدا وطنياً للمملكة العربية السعودية باسم “يوم التأسيس السعودي” ، ووفرنا لكم مجموعة من عبارات التهنئة الجميلة التي تعبر عن مدى حبكم للوطن السعودي الغالي على النحو التالي:

تهنئة من أعماق قلوبنا بحلول يوم التأسيس السعودي، هذا اليوم العظيم الذي يخلد من إنجازات الإمام محمد بن سعود الذي أسس المملكة العربية السعودية وجعل الدرعية عاصمة لها، أعاده الله علينا أعوام مديدة.

أدامك الله لنا يا وطننا الحبيب يا فخر كل مواطن منا ويا دائم العطاء، نكمن لك يا وطني المحبة والتقدير ونفديك بأرواحنا، كل عام والوطن السعودي خير الأوطان.

كل عام وشعب السعودية بألف خير بمناسبة حلول يوم التأسيس، عامكم سعيد تحت ظل المملكة العربية السعودية.

نسأل الله العظيم في هذا اليوم أن يديم جمع هذا الوطن ولا يشتت لنا شملنا أبدا ويبقي لنا وطننا السعودي في ازدهار دائم.

أحبك يا وطني وأفديك بروحي وكل ما أملك، كل عام وأنتم بخير أبناء وطني الغالي.

اليوم هو يوم التأسيس السعودي خير أيامنا وأعظمها قدرا، كل عام ووطننا الغالي في سمو وعلو دائما وأبدا.

شعار يوم التأسيس السعودي

إن شعار يوم التأسيس يتكون من أكثر من رمز كل واحد منهم يدل على شيء يعد من صميم الثقافة السعودية ويعبر عنها، حيث يتكون من أيقونة لرجل حاملاً لراية كرمز البطولة التي قام بها الإمام محمد بن سعود في تأسيسه للوطن السعودي، ويحيط بهذه الأيقونة أربعة رموز تشمل على التمر وهو رمز للكرم والخير والنماء الذي تنعم به المملكة العربية السعودية.

كذلك يضم رمزا للمجلس الذي يشير إلى مدى التناغم بين ثقافات الوطن السعدوي، بالإضافة إلى الخيل العربي وهو رمز شجاعة الدولة وأمرائها وبطولاتهم، وأخيراً السوق الذي يدل على النمو الاقتصادي للسعودية وتنوع منتجاتها وانفتاحها على العالم أجمع.