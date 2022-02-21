نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هيونداي 2022 الجديدة من شركه عبد اللطيف جميل للسيارات ومعرفه السيارات بالأقساط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هيونداي 2022 الجديدة من احدث واهم عروض السيارات التي تم إطلاقها بمناسبه بداية العام في خلال هذه الأيام من الشهر الحالي. والتي تسال عنها كثير من المواطنين. كما تم الإعلان عن العروض عبر الصفحة الرسمية لشركه عبد اللطيف جميل للسيارات علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن الكثير من العروض الحديثة ولتي تلبي جميع احتياجات المواطنين وتناسبهم وتناسب الاحتياجات اليومية. ومن اهم هذه العروض الحديثة عروض ام جي 2022 الجديدة في الشهر الحالي علي جميع السيارات ومعرفه جميع الأقساط الخاصة. كما تم الإعلان أيضا عن عروض يوم التأسيس من الأهلي وتقسيط جميع المشتريات عن طريق بطاقات الأهلي الائتمانية. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض الجديدة بالتفصيل. ومعرفه جميع السيارات التي شملتهم العروض بقسط كل سياره من الشركة. كما سوف نقوم أيضا بشرح طريقه وكيفيه الحصول علي العروض والتواصل مع الشركة وتقديم طلب السيارة بالخطوات.

عروض هيونداي 2022 الجديدة

أعلنت شركه عبد اللطيف جميع عن إطلاقها لعده عروض حديثه علي جميع السيارات والتي شملت عروض هيونداي 2022 الجديدة. بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت الشركة علي أن العروض تقدم لجميع مواطني المملكة. كما تم الإعلان أيضا عن ميعاد بدء العروض والتي تبدأ من 1 فبراير 2022 وتنتهي في 5 مارس 2022.

سيارات هيونداي

كما أعلنت الشركة أيضا عن السيارات التي شملتهم العروض بالأقساط. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال النقاط الأتية:

اكسنت 2022 Smart بقسط شهري 1084 ريال وبدون مقدم للدفعه الأولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

إلنترا 2022 FLEET بقسط شهري 1404 ريال وبدون مقدم للدفعه الأولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

كريتا 2022 FLEET بقسط شهري 1411 ريال وبدون مقدم للدفعه الأولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

سوناتا 2022 FLEET بقسط شهري 1839 ريال وبدون مقدم للدفعه الأولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

سنتافي 2022 GL Smart بقسط شهري 2200 ريال وبدون مقدم للدفعه الأولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

كيفيه الحصول علي عرض هيونداي 2022

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي عروض هيونداي 2022 الجديدة. وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للشركه أو الاتصال علي رقم 8002442211 أو زياره احد فروع الشركة الموجودة بالمملكة.