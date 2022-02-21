موقع الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني PDF

موقع الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، بعد أن كثرت عمليات البحث بدرجة كبيرة عبر محركات بحث جوجل من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، بالأخص بعد تداول الأخبار التي تشير ظهور النتائج، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم جميع التفاصيل التي تتعلق بذلك النتائج وبإمكانك الاستعلام عنها بكل سهولة من خلال إضافة الاسم الرباعي والرقم الامتحاني وغيرها من البيانات التي يطلبها الموقع.

موقع الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول

صرحت بعض الجهات الرسمية على أن مهمة التصحيح ورصد الدرجات تتم على قدم وساق وقد اقترب الانتهاء منها حتى يتم بعدها تجهيز إمكانية الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول فمن المقرر أن يتم الكشف عنها بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية بعد أن قام كافة الطلاب والطالبات بأداء الاختبارات المقررة عليهم والتي قام بها بيوم الحادي عشر من يناير الماضي، وبناءً عليه سوف نعرض عليكم كيفية الاستعلام عن نتائج التعليم المتوسط في العراق بالمنزل بطرق سهلة وبسيطة أمام كافة الطلاب والطالبات، بظل ارتفاع مؤشرات بحث جوجل للحصول على النتائج بشكل إلكتروني.

طريقة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول

قد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على تفعيل خاصية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدول الأول من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية أون لاين ويتم بعد ذلك اتباع هذه الخطوات:

يتم في البداية الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

من ثم اختيار خانة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط.

عليك بعد ذلك تحديد الدور الأول.

يتم القيام بإضافة الاسم الرباعي للطالب.

من ثم إضافة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

عليك بتحديد المحافظة التابع لها.

من ثم يتم النقر على خانة الاستعلام.

عليك بالنقر على عرض النتيجة.

وهكذا يكون بإمكانك عرض النتائج الخاصة بالصف الثالث المتوسط بشكل إلكتروني الدور الأول من خلال الاسم الرباعي للطالب وإضافة الرقم الامتحاني على هيئة ملفات بي دي إف، وتتمكن من الاستعلام على الاسم الخاص بك بكل سهولة.