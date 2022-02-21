رابط الحصول على نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني pdf

رابط الحصول على نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية سوف نتابعها معكم الآن، بالتزامن مع ارتفاع عمليات البحث عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، من أجل التعرف على نتائج القبول الموازي، وأيضاً الشروط الموضوعة للقبول الموازي والمعجلات التي قد تم الإعلان عنها من خلال وزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط الحصول على نتائج القبول الموازي 2021/2022

تعتبر نتائج القبول الموازي واحدة من أهم النتائج التي يقبل عليها عمليات البحث عبر محركات جوجل من أجل الحصول عليها ويتم الاستعلام عنها إلكترونياً من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بدرجة كبيرة في الفترة الأخيرة، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الخطوات البسيطة المتبعة من أجل القيام بالاستعلام عن نتائج القبول الموازي، بعد أن أعلنت عن تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لهذه المهمة، حتى يستطيع كافة الطلاب والطالبات من الاستعلام عن النتيجة وهم في المنزل من خلال القيام باتباع الخطوات التي تم الكشف عنها أمام كافة الطلاب بعد أن تأكدت على تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وعبر موقع نتائجناـ والتي أقبل عليها عدد كبير وبشكل ملحوظ على مؤشرات البحث على جوجل حتى يتم التعرف عليها، وسوف نتعرف عليها بالفقرة القادمة.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بسبب البحث المتزايد وراء التعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بشكل إلكتروني وأنتم في المنزل من خلال اتباع خطوات بسيطة وميسرة للغاية والتي جاءت على هذا النحو:

في البداية يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

من ثم يتم النقر على خانة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي.

يتم البدء بخطوات الاستعلام عن النتيجة بعد إضافة اسم الطالب رباعي.

إضافة الرقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

الضغط على خانة عرض النتائج على أن تظهر أمامك النتيجة بعد الإعلان الرسمي عنها.

ما هي نسب القبول الموازي