برلين: في الاتفاقات مع روسيا لم تكن هناك تعهدات بعدم تمدد الناتو...

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن الاتفاقات الرئيسية بين الناتو وروسيا لم تتضمن تعهدات بعدم تمدد الحلف إلى الشرق.

وخلال موجز صحفي قال المتحدث باسم الوزارة كريستوفر بورغر اليوم الاثنين: "أود أن أشير إلى أنه لم تكن هناك لا في اتفاق 2+4 ولا في الوثيقة المؤسسة للعلاقات بين روسيا والناتو أي تعهدات لروسيا حول عدم تمدد الناتو شرقا".

وفي وقت سابق أفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، نقلا عن مواد أرشيفية اكتشفها جوشوا شيفرنسون، الباحث السياسي الأمريكي من جامعة بوسطن، بأن تعهدا نصيا بعدم تمدد حلف شمال الأطلسي إلى الشرق كان له وجود وكان محفوظا كوثيقة سرية، موضحا أن الحديث يدور عن مواد لقاء عقده وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في مدينة بون في 6 مارس 1991.

ووفقا لهذه الوثيقة فقد قال ممثل وزارة الخارجية في ألمانيا الغربية حينذاك: "خلال المفاوضات بصيغة 2+4 (حول توحيد ألمانيا) أكدنا بوضوح أننا لن نوسع الناتو إلى ما وراء نهر إلبه، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نعرض على بولندا ودول أخرى العضوية في الناتو".