أكثر من 70 ألف لاجئ من لوغانسك ودونيتسك عبروا الحدود الروسية

ارتفع عدد اللاجئين الذين عبروا الحدود الروسية قادمين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبتين المعلنتين من طرف واحد، إلى أكثر من 70 ألف لاجئ.
وأفادت وسائل إعلام روسية بأن 70 ألف لاجئ حتى الآن عبروا الحدود هربا من القصف الذي تتعرض إليه أراضي كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من طرف الجيش الأوكراني.
وتعمل النقاط الحدودية بين روسيا وكل من دونيتسك ولوغانسك على مدى الـ24 ساعة لاستقبال اللاجئين.
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك المعلنتان ذاتيا عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين والعسكريين، جراء القصف المتواصل والعنيف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، على أراضي الجمهوريتين في جنوب شرق أوكرانيا.
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