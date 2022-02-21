عاجل.. بوتين: روسيا كانت تقدم المساعدات لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين فى كلمة إلى الشعب الروسى، مساء اليوم الإثنين، أن روسيا كانت تقدم المساعدات للجمهوريات ومنها أوكرانيا، مؤكدا أن هذه المساعدات تقدر بـ 150 مليار دولار.
وأوضح أن روسيا أخذت على عاتقها دفع المديونية السوفيتية، لافتًا إلى أن بلاده كانت تتعامل مع أوكرانيا بنزاهة وشفافية وزاد حجم التبادل التجارى بين البلدين.
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