عاجل.. الرئيس الروسى: الدولة الأوكرانية فقدت سيادتها

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين فى كلمة إلى الشعب الروسى، مساء اليوم الإثنين، أن المسؤولين فى أوكرانيا زرعوا الخوف فى شعبهم من روسيا، لافتا إلى أن أهالى القرم عرضوا خيارهم الحر ولا يمكن لكييف أن تفرض شىء على أهل القرم.
وأوضح أن لديهم معلومات على تقديم دعم من الأجهزة الأمنية الخاصة الأجنبية للمجموعات التخريبية الأوكرانية، وهناك هدف لجر أوكرانيا لنزاع مسلح مع روسيا.
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