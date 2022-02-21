عاجل.. رئيس روسيا يحذر: أوكرانيا تستطيع صنع أسلحتها النووية بسهولة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا تمتلك تقنيات نووية منذ عهد الاتحاد السوفيتى السابق، متابعا: "أوكرانيا تستطيع صنع أسلحتها النووية التكتيكية بكل بساطة وسهولة لا سيما فى حالة تقديم مساعدات تقنية من الخارج وهو أمر غير مستبعد".





وأضاف بوتين فى كلمة إلى الشعب الروسى، مساء اليوم الإثنين، أنه إذا ظهرت أسلحة الدمار الشامل فى أوكرانيا فسوف تتغير الأوضاع فى أوروبا بشكل جذرى ولا يمكن السكوت على هذا الخطر. وأوضح أن هناك مساعدات عسكرية غربية إلى أوكرانيا، وخلال السنوات الماضية تم توريد أسلحة بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا.

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