عاجل.. بوتين: أوكرانيا ليست دولة جوار فقط ولكن لدينا تاريخ وثقافة مشتركة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا ليست دولة جوار فقط، مضيفًا: "لدينا تاريخ وثقافة ودين مشترك، وهم ليسوا فحسب أصدقائنا ولكنهم أقاربنا، ومنذ القدم كان هؤلاء المواطنين يسمون أنفسهم الروس والأرثوذوكس".





وأضاف بوتين فى كلمة إلى الشعب الروسى، مساء اليوم الإثنين، أن أوكرانيا العصرية شكلت من قبل روسيا، وهذا بدأ بعد الثورة فى 1917، ولينين ورفاقه قاموا بذلك بشكل قاسى تجاه روسيا، وحاولوا فصل جزء من تاريخها، وملايين الناس الذين كانوا يعيشون هناك لم يسألهم أحد عن الموضوع. وأوضح أن بعد الانقلاب فى 1917 والحرب الأهلية البلشيفية تم البدء فى تشكيل دولة جديدة وظهرت الخلافات الحادة، لافتًا إلى أن لينين اقترح إعطاء بعض الأراضى للقوميين وحصلت هذه الأراضى على وضع دول شبه مستقلة وكان لديها الحق فى الانفصال والخروج من الدولة الاتحادية، متابعا: "شرقى أوكرانيا أرض روسية قديمة".

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