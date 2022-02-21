عاجل.. مستشار الرئيس الروسى: أوكرانيا وحلفائها ليسوا فى حاجة إلى الدونباس

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مؤتمر صحفى، اليوم الإثنين، أن الغرب يحاول تصوير الأمر على أنه أزمة أوكرانية روسية وأن تكون المسؤولية لروسيا، موضحا أنه تم سحب الأسلحة الثقيلة وفى نهاية 2015.

وتابع: "كان ينبغى أن تبدأ فعاليات التعديل فى الدستور بالنسبة لوضع الدونباس، وإجراء انتخابات وتسليم الحدود وهذا الحوار لم يبدأ، وأوكرانيا لا توضح الوضع الخاص بالدونباس".