عاجل.. لافروف: رد الناتو وواشنطن على الضمانات الأمنية يؤكد أنهما غير جاهزين

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف فى مؤتمر صحفى، اليوم الإثنين، أنه فى نهاية يناير تم توجيه رسائل منفصلة إلى الناتو وواشنطن وعرضنا التقييم للالتزامات القانونية وتم تبنيها على مستويات القمة بما فى ذلك فى إطار الاتفاقية الأساسية فى 1997 وإعلان روما.

وأشار إلى أنه عرض أن يكون هناك شراكة والعودة إلى الهيكلية التى كانت فى 1997 لوضع قوات الناتو، لافتا إلى أنهم يطالبون بوقف احتلال القرم بدون أى جاهزية.