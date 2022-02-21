جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف فى مؤتمر صحفى، اليوم الإثنين، أنه فى نهاية يناير تم توجيه رسائل منفصلة إلى الناتو وواشنطن وعرضنا التقييم للالتزامات القانونية وتم تبنيها على مستويات القمة بما فى ذلك فى إطار الاتفاقية الأساسية فى 1997 وإعلان روما.
وأشار إلى أنه عرض أن يكون هناك شراكة والعودة إلى الهيكلية التى كانت فى 1997 لوضع قوات الناتو، لافتا إلى أنهم يطالبون بوقف احتلال القرم بدون أى جاهزية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. لافروف: رد الناتو وواشنطن على الضمانات الأمنية يؤكد أنهما غير جاهزين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.