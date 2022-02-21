بعد عزله في أنغولا.. هل يلحق نجم الزمالك بالمباراة المصيرية؟

عادت بعثة نادي الزمالك المصري إلى القاهرة، عقب مباراة الفريق أمام ساغرادا الأنغولي في دوري أبطال إفريقيا، دون النجم الدولي محمد سيد زيزو، الذي بقي في أنغولا نظرا لإصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقا لحديث محمد صفوت، سفير مصر في أنغولا لموقع دوت الخليج.

ووضح صفوت الحالة الصحية لنجم القلعة البيضاء قائلا لموقع دوت الخليج: "حالته الصحية مطمئنة، لا يعاني من أعراض الفيروس حتى الآن، يستقر حاليا في العزل داخل فندق بالعاصمة لواندا بناء على اتفاق مع السلطات الأنغولية، ويتواجد معه طبيب من نادي الزمالك وشخص إداري حتى يتماثل للشفاء".

وتعادل الزمالك المصري مع ساغرادا الأنغولي بدون أهداف في المباراة الثانية بدور المجموعات، والتي شهدت غياب عناصر مؤثرة من القلعة البيضاء أبرزهم زيزو.

نتيجة مفاجئة

ويضيف سفير مصر بأنغولا لموقع دوت الخليج: "كان اللاعب المتميز قد خضع إلى تحليل سريع لفيروس كورونا مع جميع أفراد نادي الزمالك، وعندما ظهرت النتيجة إيجابية في مفاجأة غير متوقعة نظرا لحصوله على كافة اللقاحات، توجه إلى فندق الإقامة لعزله احتراما لقوانين الدولة ولوائح الاتحاد الإفريقية، ولم يتلقَ دواء لعدم الحاجة إلى تلك الخطوة مع وضعه تحت المتابعة الصحية".

وأكمل صفوت لموقع دوت الخليج: "بعد انتهاء مباراة الفريق المصري مع ساغرادا لم يغادر (زيزو) أنغولا لأن القوانين تشترط أن تتحول المسحة إلى سلبية أولا قبل خروجه من الدولة، حاولنا إجراء تحليل سريع للاعب لكن النتيجة كانت إيجابية للمرة الثانية وبالتالي تعذر سفره إلى القاهرة من جديد".

ويردف صفوت لموقع دوت الخليج: "أجرينا مشاورات مع الجهات الصحية في أنغولا لوضع خطة للتعامل مع حالة اللاعب الدولي وتوصلنا إلى القيام بتحليل دوري بعد مرور 48 ساعة للاطمئنان على تعافيه من فيروس كورونا المستجد حتى يستطيع الرحيل إلى مصر في أسرع وقت ممكن، وعرضنا استضافته بمقر خاص بالسفارة المصرية لكنه فضل البقاء في الفندق".

ويذكر سفير مصر في أنغولا لموقع "دوت الخليج": "نتواصل مع (زيزو) وباقي المصريين المتواجدين برفقته على مدار ساعات اليوم فضلا عن إرسال مندوب عن السفارة المصرية إلى الفندق للتأكد من سلامته وتوفير سبل الراحة وكافة الاحتياجات اللازمة له، وهو جزء من واجبنا تجاه الفرق الرياضية التي تقوم بتمثيل بلادنا في أنغولا.

تدريب في العزل

ويكشف صفوت لموقع دوت الخليج عن رغبة الجناح الأيمن لنادي الزمالك الشديدة في اللحاق بمباراة الفريق القادمة أمام نادي الوداد المغربي الأسبوع المقبل، مؤكدا انتظامه في الذهاب إلى قاعة التدريبات البدنية داخل مقر إقامته بلواندا من أجل الحفاظ على لياقته والعودة سريعا إلى الملاعب عقب الشفاء من كورونا.

ومن المفترض أن يواجه الزمالك فريق الوداد المغربي في لقاء مصيري بثالث مباريات دور المجموعات، حيث يحتل الوداد المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفوز وخسارة، ويتواجد الفريق المصري في المركز الثالث بنقطتين لعدم تمكنه من الفوز حتى الآن في البطولة، ويطمح الفريقين إلى محاولة تحسين مركزهم من خلال الانتصار في المواجهة النارية.

ويتابع صفوت لموقع دوت الخليج: "يمكن لزيزو بعد تحول مسحته إلى سلبية السفر مباشرة إلى المغرب للحاق بلقاء فريقه أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا لأننا نجحنا منذ أيام قليلة في تجهيز كافة الأوراق المطلوبة لجميع لاعبي الزمالك بالتنسيق مع السفارة المغربية تحسبا لحاجتهم إلى الذهاب للدار البيضاء، والاختيار الآن في أيدي إدارة القلعة البيضاء".

ويُشير سفير مصر بأنغولا إلى الاهتمام البالغ من السلطات الأنغولية المتمثلة في وزيرة الشباب والرياضة ورئيس اتحاد كرة القدم والجهات الطبية بالحالة الصحية لنجم الزمالك المصري والتأكد من تقديم الرعاية الكافية له داخل مقر إقامته في العزل مؤكدا لموقع دوت الخليج على تذليل العقبات المختلفة سواء الإجراءات القانونية وغيرها لسرعة سفره وهو ما يدل على العلاقات الوطيدة بين البلدين.