موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2021/2022 بالعراق برقم الامتحاني

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2021/2022، يترقب عشرات الآلاف من طاب الصف الثالث المتوسط أعلان وزارة التربي والتعليم العراقية خلال الساعات القليلة القادمة عن نتائج امتحانات الثالث المتوسط، بعد نهاية الامتحانات وحالة الترقب والقلق والانتظار طوال الفترة الماضية من الطلاب وأولياء الأمور، وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية خطوات الحصول على نتيجة الثالث المتوسط بالعراق موقع وزارة التربية العراقية 2022.

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يبحث خلال الساعات القليلة الماضية من قبل طلاب الصف الثالث الإعدادي عن الطريقة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط وذلك بعد أن وفرت وزارة التربية العراقية إمكانية الاستعلام عن نتائج الامتحانات لجميع المراحل الدراسية بشكل إلكتروني وذلك عقب جائحة كورونا التي أصابت البلاد وخوفاً من الوزارة علي الطلاب من الإصابة بالفيروس، فيستطيع الطالب بالرقم الإمتحاني الآن الدخول للرابط الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا المعتمد من الوزارة للاستعلام عن النتيجة بكل سهولة من المنزل بإتباع الخطوات التالية:

الدخول لموقع نتائجنا الخاص بنتائج امتحانات الثالث المتوسط.

الانتقال من الشاشة الرئيسية لنتائج الامتحانات

الضغط على نتائج الثالث المتوسط.

اختيار المحافظة الخاصة بالطالب.

كتابة الرقم الامتحاني والاسم.

تحميل ملف النتيجة على الجهاز.

فتح الملف لمعرفة النتيجة والدرجات.

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول بالعراق

صرح مصدر مسئول بوزارة التربية العراقية أن العمل مستمر وسوف يتم الانتهاء من رصد الدرجات واعتمادها من السيد وزير التربية العراقية خلال الساعات القليلة القادمة، وسيتم رفع النتيجة على حسب المحافظات وباستخدام رقم جلوس الطالب يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية فور الانتهاء من النتيجة. ولا داعي للخروج من المنزل فالنتيجة ستكون متوفر خلال ساعات من الآن برقم الجلوس من خلال مواقع الوزارة تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور، على ان يصبح بامكانكم مشاركتنا عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل بجميع البيانات التي جاءت مطلوبة للكشف والاستعلام عن تلك النتائج حتي نساعدكم بالحصول عليها على الفور بشكل وبصورة الكترونية